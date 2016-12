Calciomercato, Lucas Leiva-Inter: ecco cosa manca. Le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Andrea Della Sala (@dellas8427)

27/12/2016 19:19

CALCIOMERCATO INTER LUCAS LEIVA - Lucas Leiva si avvicina ad essere il primo acquisto del 2017 dell'Inter. La società nerazzurra ha convinto il Liverpool ad accettare il prestito di sei mesi del brasiliano e la trattativa si avvia alla definizione. Come raccolto da Calciomercato.it, l'affare non è ancora del tutto chiuso, ma non per problemi relativi agli accordi tra i club ma solo perché l'agente del giocatore, Kia Joorabchian, sta lavorando agli ultimi dettagli dell'affare.