Calciomercato Roma, arrivano conferme: Conte vuole Nainggolan a gennaio!

27/12/2016 19:03

CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN CHELSEA CONTE - "Certi amori non finiscono..." E' questo il ritornello preferito dell'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, quando parla di calciomercato. Ma la canzone non sembra dispiacere neanche al manager del Chelsea, Antonio Conte che, dopo il pressing estivo, è tornato alla carica per Radja Nainggolan. Per il centrocampista della Roma, sostiene il 'Times', il manager dei 'Blues' sarebbe pronto a investire gran parte dei soldi arrivati dallo Shanghai SIPG per Oscar (quasi 70 milioni di euro) già nella prossima sessione di mercato. Nel frattempo, l'ex Cagliari sta cercando di arrivare ad un accordo con la società giallorossa per il nuovo contratto, con conseguente aumento d'ingaggio, da mesi, ma la fumata bianca tarda ad arrivare. I londinesi stanno seguendo anche N'Zonzi del Siviglia, nel mirino anche della Juventus, che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

A.L.