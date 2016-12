Messico, Natale con rissa nella finale del campionato d'Apertura

27/12/2016 18:45

RISSA MESSICO - Tutto, fuorché una tipica atmosfera natalizia. Mega-rissa in Messico per la finale di ritorno del campionato d'Apertura tra l'America e il Tigres giocata nella notte tra Natale e Santo Stefano. Nervosismo a fior di pelle tra i giocatori in campo, culminato nel secondo tempo supplementare con un parapiglia con calci, spintoni e pugni che ha provocato ben quattro espulsioni. Per la cronaca, l'incontro è poi terminato ai rigori con il trionfo finale del Tigres.



G.M.