Calciomercato Roma, da Jorginho a Baselli: la situazione per il centrocampo

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

27/12/2016 18:37

CALCIOMECATO ROMA - Colpo di scena nella trattativa per il passaggio di Rincon alla Roma, con il venezuelano del Genoa adesso ad un passo dalla Juventus per il calciomercato di gennaio. La dirigenza giallorossa dovrà necessariamente virare su un altro obiettivo per puntellare il centrocampo di Spalletti per la seconda parte di stagione. Oltre a Badelj e Torreira, non mancherebbero i profili che potrebbero essere congeniali per il calciomercato Roma per la finestra invernale.

Calciomercato Roma, sfuma Rincon: tutti gli obiettivi per il centrocampo

Visti i recenti affari con il Torino con le cessioni in estate di Ljajic e Iago Falque, il club capitolino potrebbe fare un tentativo per Baselli, non 'titolarissimo' con Mihajlovic e finito sotto la lente d'ingrandimento anche della Juventus. Un'altra pista potrebbe portare a Jorginho, scalzato da Diawara al Napoli nello scacchiere di Sarri, mentre non sarebbe da escludere il riscatto anticipato dal Sassuolo di Pellegrini. Infine da non trascurare anche l'ipotesi Dioussé, con il baby empolese già in tempi non sospetti accostato alla Roma.