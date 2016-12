Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Marotta

27/12/2016 18:10

JUVENTUS MALCOM - Malcom torna nei radar di Marotta e Paratici. Stando al portale 'Le10sport.com', la Juventus starebbe monitorando con attenzione il talento brasiliano del Bordeaux, già sul taccuino della dirigenza di Corso Galileo Ferraris ai tempi in cui militava nel Corinthians. La concorrenza per il classe '97 sarebbe comunque spietata: oltre ai campioni d'Italia, infatti, anche Chelsea, Siviglia, Monaco, Roma e Inter avrebbero messo nel mirino l'esterno offensivo. Sotto contratto fino al 2020 con i 'Girondini', Malcom in questa stagione ha totalizzato finora 20 presenze tra Ligue 1 e coppe collezionando 3 gol e altrettanti assist.



G.M.