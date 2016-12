27/12/2016 18:01

DARMSTADT UFFICIALE FRINGS - Il Darmstadt ha un nuovo allenatore: si tratta di Torsten Frings. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club della Bundesliga ha reso noto l'ingaggio dell'ormai ex Werder Brema che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2018. Il Darmstadt è ultimo in classifica con soli 8 punti conquistati in 16 partite.

A.L.