Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO agente Widmer: "Pronti ad ascoltare offerte serie"

ESCLUSIVO

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

27/12/2016 18:11

CALCIOMERCATO NAPOLI WIDMER INTER / La seconda parte dell'attuale stagione di serie A sarà fondamentale per il futuro prossimo del Napoli, ormai a un passo da Pavoletti. Gli azzurri sono tornati in Champions League, conquistando la vetta del girone e di conseguenza l'accesso agli ottavi. Nei prossimi mesi il gruppo di Sarri dovrà dimostrare di poter restare agganciato alla Roma, superando i primi step della Coppa Italia Discorso a parte invece per il Real Madrid, sfida di lusso per gli azzurri, che non sentiranno di certo la pressione di vincere a tutti i costi.

Il 2016 si è chiuso con una prestazione maestosa a Firenze, sul fronte dell'attacco, pur evidenziando qualche limite in difesa, dato il 3-3 finale, quando dinanzi a Reina manca la coppia Albiol-Koulibaly. Proprio il senegalese mancherà nel corso del mese di gennaio, dato l'impegno in Coppa d'Africa, alla quale prenderà parte anche Ghoulam.

Sul fronte terzini Sarri si ritroverà con il solo Strinic sulla fascia mancina, ad oggi poco utilizzato. Nonostante sia possibile adattare Hysaj su quella fascia, con Maggio pronto a tornare titolare, concludere il mercato Napoli con gli uomini contati può essere un rischio se si vuole lottare al vertice. L'infortunio di Milik lo ha reso ben chiaro.

Calciomercato Napoli, Sarri a caccia di un terzino: ipotesi Widmer

Spesso ci si ritrova a parlare in chiave mercato della difficoltà di trovare un ottimo terzino mancino, soprattutto già esperto di serie A. Anche l'Inter, oltre al Napoli, è alla ricerca di un giocatore con queste caratteristiche. Ausilio proverà a concludere una trattativa a partire dalla finestra di gennaio, con Widmer che potrebbe affiancare i nomi di Lichtsteiner e Darmian, tra gli altri, sulla lista del ds nerazzurro.

In merito a un possibile addio all'Udinese si è espresso il procuratore di Widmer, Fredy Strasser: "Silvan è in ottima forma e, attualmente, è concentrato soltanto sull'Udinese - ha dichiarato a Calciomercato.it - La squadra sta crescendo sotto la guida del nuovo tecnico, diventando sempre più forte".

MERCATO - "I risultati ottenuti da lui sono positivi. Napoli? Se un top club mostrasse un serio interesse per Silvan, ovviamente ne discuteremmo con l'Udinese. Il resto verrà da sé".