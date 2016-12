27/12/2016 17:45

ARSENAL GUEDES - L'Arsenal si inserisce nella corsa per Gonçalo Guedes. Dopo il Valencia, anche la formazione di Wenger sarebbe sulle tracce del 20enne attaccante in forza al Benfica come rivela il 'Daily Star'. I 'Gunners' nelle prossime settimane potrebbero formulare un'offerta importante ai portoghesi per Guedes, sotto contratto fino al 2021.



G.M.