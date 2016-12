Calciomercato Juventus, agente Pellegrini: "Ecco qual è la sua prioprità"

27/12/2016 17:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS PELLEGRINI - Lorenzo Pellegrini fa gola alle big italiane e non solo. Sul futuro del talento in forza al Sassuolo si è soffermato il suo agente, Giampiero Pocetta, nei giorni scorsi intercettato in esclusiva anche da Calciomercato.it: "Contatti con la Juventus? Smentisco. Non è assolutamente vero, nessuno della Juventus ha preso contatti con il sottoscritto per Pellegrini - ha detto il procuratore a 'Juvenews.eu' - Tra il Sassuolo e la Roma c'è un gentlemen’s agreement, sarà Pellegrini, nel caso in cui ci fosse l'opportunità e dovesse lasciare il Sassuolo, a scegliere la sua prossima destinazione. Ritorno alla Roma? Non diamo queste cose per scontato. Nel calcio ormai non si sa mai e può succedere di tutto. Lorenzo si trova benissimo al Sassuolo, sta lavorando bene, si trova in una società seria che lo sta facendo crescere. Per ora non pensiamo al mercato, ma credo sia normale che considerate le sue grandi doti ci siano tanti club italiani ed europei che si siano interessati a lui".

PRIORITA' SASSUOLO - "Pellegrini piace ai top club in Italia e in Europa - ha proseguito Pocetta - Stiamo parlando di un vero e proprio 'crack' che si sta mettendo in mostra con delle prestazioni sopra la media. Se paragonato ad altri nomi che circolano in questo momento nel mercato mi viene da dire che Lorenzo è molto meglio. Il nostro intento è quello di restare al Sassuolo e credo che sia anche quello del club. Ripeto, ad oggi non pensiamo al mercato estivo".

G.M.