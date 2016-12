Lazio, ultimi giorni di vacanza: ecco le mete dei calciatori biancocelesti

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

27/12/2016 17:05

Sì, viaggiare. I giocatori della Lazio sono in giro per il mondo e si godono gli ultimi giorni di vacanza. La ripresa degli allenamenti, infatti, è fissata per il pomeriggio del 29 dicembre a Formello. C’è ancora tempo, quindi, per trascorrere qualche ora di relax, poi si tornerà a fare sul serio.

Keita, Patric e Luis Alberto hanno passato le feste in Spagna. L’attaccante senegalese, che tra qualche giorno partirà per la Coppa d’Africa, durante il soggiorno a Barcellona si è tenuto in forma, allenandosi con il fratello Ibou, attaccante della Sampdoria Primavera.

“Natale con i tuoi” anche per Marco Parolo, che al fischio finale di Inter-Lazio dello scorso 21 dicembre, ha raggiunto i suoi cari nella vicina Gallarate. La maggior parte dei giocatori biancocelesti ha optato per il rientro in famiglia: da de Vrij e Hoedt in Olanda a Basta, Milinkovic-Savic e Djordjevic in Serbia, passando per Lulic in Svizzera fino ad arrivare a Wallace e Felipe Anderson in Brasile e Biglia in Argentina.

Qualcuno, invece, ha optato per mete più esotiche: Immobile e Cataldi, con le rispettive compagne, sono andati negli Emirati Arabi, a Dubai, stessa meta scelta da altri calciatori, come Ricci del Sassuolo, l’ex laziale Zarate e il romanista Dzeko. Vacanze romane, inoltre, per Lombardi e Murgia, che ha trascorso vigilia e Natale insieme al cognato Bertolacci, fresco vincitore della Supercoppa Italiana a Doha con il Milan. Clima più rigido, infine, per mister Inzaghi che sotto la neve di Courmayeur in Valle D’Aosta sta già pensando a come affrontare il Crotone, domenica 8 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma (ore 15.00).