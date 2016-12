Calciomercato, ESCLUSIVO: Conceicao punta un gioiellino della Serie B

ESCLUSIVO

27/12/2016 16:56

SERGIO CONCEICAO NANTES KEITA ENTELLA / Alla sua prima avventura da allenatore fuori dal Portogallo Sergio Conceicao se la sta cavando davvero bene. Tre vittorie su tre partite tra campionato e coppa che hanno permesso al Nantes di rialzare la testa nella corsa alla salvezza. E a gennaio il tecnico lusitano con un lungo passato da calciatore in Serie A con le maglie di Lazio, Parma ed Inter, ha chiesto qualche rinforzo per puntellare la rosa. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, sul taccuino dei 'Canarini' c'è anche il nome di Cheick Keita, terzino sinistro franco-senegalese classe 1996 che milita proprio in Italia, nella serie cadetta con la maglia dell'Entella. Il giocatore, seguito in estate soprattutto da Napoli e Roma, prima di dare una risposta vorrebbe capire se c'è la possibilità di accasarsi ad un top club, mentre la società ligure ha fatto sapere che non gradirebbe molto la formula del prestito in caso di cessione.