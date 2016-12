Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: rinnovo Biglia, la situazione e gli scenari futuri

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/12/2016 16:57

CALCIOMERCATO LAZIO BIGLIA RINNOVO CONTRATTO - Oltre a quello di Keita, tiene banco in casa calciomercato Lazio anche il rinnovo contrattuale di Lucas Biglia. Per il 30enne centrocampista biancoceleste molte squadre sarebbero pronte a fare carte false pur di averlo, a gennaio o a giugno. In particolare, l'Inter del suo ex allenatore Stefano Pioli avrebbe particolarmente bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche. Ma prima di qualsiasi, c'è da risolvere la questione legata al prolungamento contrattuale con l'attuale accordo in scadenza il 30 giugno del 2018.

Calciomercato Lazio, rinnovo Biglia: la situazione

Del rinnovo dell'argentino vi abbiamo parlato alla fine del mese scorso, facendo presente che la situazione era abbastanza ingarbugliata e l'accordo non era per niente così scontato, nonostante le voci che volevano la firma ad un passo. Successivamente, il 15 dicembre abbiamo ribadito come nessuno sviluppo ci fosse stato e, soprattutto, nessun incontro era programmato per chiudere una trattativa che, in quel momento, era in fase di stallo. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la situazione non è cambiata di una virgola al giorno d'oggi: le parti non hanno raggiunto l'accordo e non si sono incontrate per discutere ulteriormente della cosa. La novità è rappresentata dall'arrivo dell'entourage del calciatore in Italia, previsto per l'inizio della seconda settimana di gennaio, per discutere del rinnovo con la Lazio e, in caso di fumata nera, parlare anche con i club interessati a Biglia, per la prossima sessione di mercato o per l'estate. Una situazione, dunque, da tenere sotto stretta osservazione.