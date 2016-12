27/12/2016 16:56

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMPOLI THIAM / Nome nuovo per l'attacco dell'Empoli. I toscani potrebbero tornare a fare affari con la Juventus per Mame Baba Thiam. La squadra di Martusciello - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - starebbe pensando al centravanti classe '92 di proprietà dei bianconeri ma in forza al Paok Salonicco per rinforzare il pacchetto avanzato.

M.S.