Real Madrid, scelto il sostituto di Pepe

27/12/2016 16:40

REAL MADRID VALLEJO - Jesus Vallejo è in pole per rimpiazzare Pepe nel cuore della difesa del Real Madrid. Con il portoghese destinato alla Cina e a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, stando a 'Marca' le merengues avrebbero deciso di puntare sul 19enne centrale in prestito attualmente all'Eintracht Francoforte. Quasi sempre titolare nelle fila del club allenato da Kovac, Vallejo è sbarcato la scorsa estate in Bundesliga ed è sotto contratto fino al 2021 con il Real.



G.M.