Atalanta, Papu Gomez spietato: entrata da 'rosso' sul figlio!

27/12/2016 16:30

NEWS ATALANTA/ Vacanze di Natale a Dubai per il 'Papu' Gomez che si gode un po' di relax al caldo in attesa di tornare a Bergamo ed affrontare la seconda parte della stagione. In spiagga, l'attaccante argentino si diverte a giocare con il proprio figlioletto, costretto però a subire tutta la 'garra' del padre: su Instagram, Gomez ha pubblicato un video che lo vede protagonista di un intervento a piedi uniti per strappare il pallone al figlio. La didascalia, poi, è tutta un programma: "Poverino Bautista, comunque è sempre palla piena".

S.F.