Calciomercato Roma, Gandini: "Rinnovo Spalletti è in mano alla squadra"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

27/12/2016 16:20

CALCIOMERCATO ROMA GANDINI SPALLETTI - Tiene banco il futuro di Luciano Spalletti per il calciomercato Roma. L'allenatore giallorosso è in scadenza a giugno con i giallorossi e potrebbe diventare un nome appetibile per la Juventus in caso di divorzio tra Allegri e la 'Vecchia Signora'. Sul futuro dell'allenatore toscano e sul calciomercato si è soffermato Umberto Gandini, Ad del club capitolino: "Le sue parole sono sempre state le stesse, la penna per firmare il suo rinnovo è in mano ai giocatori. Spalletti è un professionista, uno competitivo ma anche un tecnico che sa molto di calcio - ha sottolineato il dirigente romanista - Nei primi mesi del 2017 faremo il punto della situazione insieme a lui. Se arriverà qualcuno a gennaio? Sì, potremmo prendere qualcuno per sostituire Salah".

Roma: Gandini su rinnovo Spalletti, calciomercato, corsa scudetto e Totti

Gandini ha poi proseguito parlando degli obiettivi della squadra giallorossa: "La Roma è come una specie di Barcellona per la Catalogna e Pallotta vuole trasformarla in uno dei club più importanti al mondo. Al momento la squadra è seconda in classifica e siamo in linea con le aspettative. Forse potremmo avere un paio di punti in più, frutto di qualche pareggio che magari non ci sarebbe voluto, ma siamo soddisfatti e fiduciosi. Noi vogliamo essere in competizione con la Juventus fino alla fine per poi giocarci la possibilità di vittoria nella partita di ritorno all''Olimpico' agli inizi di maggio. Anche i bianconeri - ha concluso - hanno dimostrato di avere qualche punto debole, questa è una stagione difficile e non sarà facile gestire le forze. Totti? E' totalmente un giocatore, nel pieno della maturazione fisica e mentale dei suoi 40 anni. Sta attraversando una stagione complicata per via degli infortuni, però è capace ancora di fare la differenza come successo ad esempio contro la Sampdoria. Avrà tutto il tempo di prendere la migliore decisione per il suo futuro e la Roma, può giocare fino a quando vuole e anche Spalletti è d'accordo. Però deve essere consapevole di poter ancora determinare: un cmapione come Totti non scenderebbe mai in campo per non incidere".