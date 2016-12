Calciomercato Juventus, sorpasso sulla Roma: Rincon ad un passo

Maurizio Russo

27/12/2016 16:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINCON / Tomas Rincon è il nome più caldo del calciomercato italiano che sta per aprire ufficialmente i battenti della sessione invernale. Il centrocampista venezuelano del Genoa piace praticamente a tutti i top club italiani, ma a spuntarla alla fine dovrebbe essere la Juventus. C'è stato il sorpasso da parte dei bianconeri su Milan, Napoli, Inter e soprattutto Roma, che comunque non è mai stata vicina a chiudere l'acquisto di Rincon: l'affare dovrebbe andare in porto sulla base del prestito oneroso a circa 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni. Nell'operazione non rientrerebbe al momento il cartellino di Hernanes, che potrebbe sbarcare alla corte di Juric in un secondo momento e con una trattativa separata rispetto all'affare Rincon.

Calciomercato Juventus, Rincon non esclude Witsel

Ad accelerare la trattativa sarebbe stata la sconfitta contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana giocata a Doha che ha palesato qualche lacuna nella rosa dei campioni d'Italia, impegnata su più fronti e costretta a fare i conti con diversi infortuni. Il probabile arrivo di Rincon alla corte di Massimiliano Allegri non escluderebbe comunque quello di Axel Witsel. Il calciomercato Juventus a gennaio si concentrerà quasi esclusivamente sul reparto mediano, vista anche la partenza di Asamoah e Lemina per la Coppa d'Africa: con il centrocampista belga c'è l'accordo dalla scorsa estate, adesso si proverà a trovare quello con lo Zenit San Pietroburgo - con cui andrà in scadenza il prossimo 30 giugno - che chiede 10 milioni di euro a fronte dei 6 più bonus messi sul piatto dai bianconeri. A lasciare Vinovo, invece, potrebbe essere il brasiliano Hernanes: l'ex centrocampista di Inter e Lazio piace molto al Valencia di Prandelli ed ha diversi estimatori anche nella Major League Soccer statunitense.