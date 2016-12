28/12/2016 02:57

MANCHESTER CITY / Il Manchester City lascia crescere altrove i suoi giovani talenti. Sono ben due i calciatori che a breve lasceranno la squadra. Come riporta una nota ufficiale del club, infatti, Pablo Maffeo a gennaio si trasferirà in prestito al Girona (dove già andò lo scorso campionato) fino al termine della stagione. Lo stesso accadrà per Angelino, che tornerà al New York City, dove l'anno scorso ha racimolato 14 presenze.

M.D.A.