27/12/2016 15:45

CALCIOMERCATO TORINO BOVO PESCARA / Rivoluzione in casa Pescara. La squadra di Massimo Oddo è pronta a presentarsi nel girone di ritorno con una coppia di centrali tutta nuova. Insieme a Stendardo - secondo quanto riportato da 'Tuttosport.com' - potrebbe arrivare anche Cesare Bovo, in uscita dal Torino e già accostato agli abruzzesi in estate.

M.S.