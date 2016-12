Calciomercato Juventus, Gagliardini: "Resto all'Atalanta, sogno l'Europa"

Martin Sartorio (Twitter: @SartorioMartin)

CALCIOMERCATO JUVENTUS GAGLIARDINI ATALANTA / Juventus, Inter e Milan dovranno aspettare. Stefano Gagliardini non ha alcuna intenzione di lascare la sua Atalanta durante il prossimo calciomercato. Il centrocampista dei bergamaschi, una delle rivelazione in questa prima parte di stagione ha parlato del suo futuro: "Ora come ora penso solo all'Atalanta, stiamo facendo grandi cose e vogliamo fare la storia di questo club - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - A gennaio non me ne andrò sicuramente, e spero di vincere tanti trofei nella mia carriera. Sto realizzando il mio sogno, sono nato a Bergamo e ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Esordire in prima squadra è stato fantastico. Devo molto a Gasperini, che è un vero maestro che insegna calcio".

SOGNO EUROPA - "L'obiettivo di una qualificazione in Europa credo non sia troppo lontano, anche perché arrivati praticamente al termine del girone d'anata abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, che non è mai andata in difficoltà contro nessuno. penso che sia proprio alla nostra portata".

Calciomercato Juventus, ecco il nuovo 'Pogba' bianco

Stefano Gagliardini - accostato soprattutto ai bianconeri - non nasconde di avere un modello a cui ispirarsi, Paul Pogba, il calciatore che ha animato l'ultimo calciomercato Juventus: "Lui è il massimo da tutti i punti di vista - prosegue il giovane atalantino - Ha tutte le caratteristiche del centrocampista perfetto: gamba, forza, tecnica, tra l'altro tutti al livello massimo possibile. E' un fenomeno assoluto, è devastante. Pogba bianco come dice Gasperini? Magari (ride, ndr) non lo sono assolutamente, almeno al momento. Tra qualche anno, qualche gol e tante presenze magari mi potrò avvicinare ai suoi livelli".