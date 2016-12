ITALIANS PREMIER - Conte da record, Ranieri giù. Borini: una perla nel deserto

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

27/12/2016 15:15

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato di Premier League. Nel 'Boxing Day' comanda Antonio Conte. Bene anche Ogbonna e Borini. Malissimo Claudio Ranieri ed il suo Leicester.



Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero



PREMIER LEAGUE



ANGELO OGBONNA (West Ham): 6,5 - Gli 'Hammers' di Slaven Bilic espugnano Swansea con un netto 4-1. Ogbonna gioca una partita di buon livello al centro della difesa, comandando bene il reparto e senza particolari cali di concentrazione.

FABIO BORINI (Sunderland): 6 - Sufficienza sulla fiducia e per il meraviglioso gol che segna al 90' quando ormai la situazione è compromessa. Per il resto solita gara generosa senza però creare troppi grattacapi alla difesa del Manchester United.



NON HANNO GIOCATO: Matteo Darmian (Manchester United), Simone Zaza (West Ham), Stefano Okaka (Watford), Vito Mannone (Sunderland).



DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea): 8 - Le voci su un possibile esonero sembrano appartenere alla preistoria. Ora Conte, invece, è nella storia del Chelsea: 12 vittorie consecutive grazie al perentorio 3-0 sul Bornemouth. Un record che nessuno era mai riuscito a stabilire sulla panchina dei 'Blues', nemmeno mostri sacri come José Mourinho e Carlo Ancelotti.

CLAUDIO RANIERI (Leicester): 5 - Si sapeva che sarebbe stata una stagione difficilissima per il Leicester campione in carica, ma non così. Nella gara con l'Everton si sono visti errori difensivi molto gravi che hanno portato gli ospiti a vincere la sfida grazie a due contropiede ben assestati. Ora le 'Foxes' devono guardarsi le spalle.

WALTER MAZZARRI (Watford): 6 - Recupera una partita che sembrava stregata. Due cambi in un quarto d'ora per infortunio, la rete del Crystal Palace e il rigore del possibile 2-0 ospite neutralizzato da Gomes. Passata la paura gli 'Hornets' pareggiano con un altro penalty e Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo.