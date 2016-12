Roma, Pallotta attacca Garcia: "Facile da esonerare. Totti? Nessun premio"

Maurizio Russo

27/12/2016 14:53

PALLOTTA GARCIA TOTTI / Il 2016 è giunto al termine ed è tempo di bilanci per le squadre di Serie A. Quello della Roma non può che essere positivo: sebbene non siano arrivati dei 'titoli', la formazione giallorossa è quella che ha fatto più punti in Italia dopo la Juventus. E se la passata stagione arrivò al fotofinish il terzo posto che valse i playoff di Champions League, in quella in corso gli uomini di Spalletti inseguono i bianconeri nella corsa scudetto. Proprio l'arrivo del tecnico toscano lo scorso gennaio fu decisivo per il cambio di marcia, come sottolinea lo stesso presidente James Pallotta che in una intervista al sito ufficiale del club capitolino ha parlato delle news Roma a partire dall'esonero di Rudi Garcia. Per il tecnico transalpino non mancano le frecciate: "Mandarlo via è stata una decisione relativamente facile da prendere, considerata la serie di partite senza vittorie e l'ottima squadra che avevamo a disposizione, sebbene molte persone pensassero che avremmo dovuto aspettare la fine dell'anno. Credo che la squadra stesse subendo un rapido calo dal punto di vista psicologico. Se non avessimo fatto nulla, non saremmo mai potuti arrivare tra le prime cinque, figuriamoci qualificarci per la Champions League... A dicembre, quando i giocatori ti confessano che non riescono a entrare in forma, qualcosa deve pur voler dire. Credo che avrei dovuto farlo prima. Provi a far arrivare persone che credi possano essere d'aiuto, ma c'è stata l'incapacità di accettare ogni tipo di aiuto. Non c'era la volontà nemmeno di ascoltare alcune delle persone che erano lì per dare una mano...".

Calciomercato Roma, Pallotta: "Rinnovo Totti? Non era una ricompensa"

Immancabile un commento in tema di calciomercato su Francesco Totti ed il suo rinnovo di contratto con la Roma. Quello della passata stagione, però, perché nonostante i messaggi mandati dal capitano giallorosso, Pallotta non ha intenzione di prolungarglielo ulteriormente come calciatore, essendo pronta una carriera da dirigente per il 'Pupone'. "Non direi che il nuovo contratto sia stato un premio per le sue prestazioni. Nel corso dell'anno avevamo già parlato più volte del fatto che alla fine della stagione avremmo discusso della situazione basandoci su come si sentiva lui. Mentre molte persone, anche nei media, hanno continuato a chiedersi per tutto l'anno perché non avessimo fatto questo o quello, per me si trattava semplicemente di questioni che riguardavano soltanto noi: non potevamo permettere che i nostri affari diventassero una discussione pubblica. Non avrebbe avuto senso. Il contratto non è stato una ricompensa, semplicemente Francesco pensava di poter continuare a giocare e noi credevamo che potesse dare ancora il suo contributo, dopo aver parlato con lui e con il nostro staff".