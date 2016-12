Calciomercato Udinese, sfida al Sassuolo per Cigarini

27/12/2016 15:06

CALCIOMERCATO SAMPDORIA CIGARINI / Futuro tutto da scrivere per Luca Cigarini. Come ammesso dal suo agente ai microfoni di Calciomercato.it ad inizio anno ci sarà un incontro con la Sampdoria per capire cosa ne sarà dell'ex Atalanta. Le pretendenti per il centrocampista d'altronde non mancano: dopo il Sassuolo - secondo quanto riportato da 'gazzamercato.it' - anche l'Udinese ha mostrato interesse per il calciatore, che fatica a trovare spazio in blucerchiato.

M.S.