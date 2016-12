Lazio, Candreva: "In biancoceleste i migliori anni. Lotito? Grande persona"

28/12/2016 02:26

LAZIO CANDREVA INTER / Antonio Candreva – in una lunga intervista concessa a 'Premium Sport' - è tornato a parlare dei suoi anni alla Lazio: "Sono stati i quattro anni e mezzo più belli della mai carriera calcistica – ammette l’esterno oggi in forza all’Inter - Ho raggiunto un maturità importante, lì ho degli amici e mi sono sentito a casa. I tifosi sono stati sempre straordinari e, me li porterò dentro il mio cuore perché sono stati veramente importanti. Il gol più bello? Quello nel derby è stato il più importante e il più significativo: è il gol che mi porterò per sempre dentro".

LOTITO - "Con lui avevo un bellissimo rapporto, con me ha sempre avuto un comportamento esemplare: è sempre stato un uomo di parola e sempre disponibile. Con me è stato una grande persona, mi ha dato l’opportunità di crescere e non posso che parlare bene del presidente".

M.S.