Calciomercato Juventus, Allegri verso l'addio: e se fosse Spalletti il successore?

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/12/2016 16:03

CALCIOMERCATO JUVE ALLEGRI SPALETTI - La notizia che circola da alcune ore è di quelle clamorose: Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero dirsi addio a fine stagione, nonostante un contratto fino al 2018. Arrivato nel luglio del 2014 per sostituire Antonio Conte, nonostante lo scetticismo e le contestazioni iniziali dei tifosi, ha saputo conquistare tutto l'ambiente portano la squadra bianconera alla conquista di due scudetti, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Senza dimenticare la finale di Champions League del 2015 persa contro il Barcellona di Messi e Luis Enrique. Adesso, però, sembrano emergere alcuni dissapori con la dirigenza a causa di scelte tecniche e di calciomercato che potrebbero sancire l'addio anticipato. Per l'ex tecnico del Milan potrebbero aprirsi le porte della Premier League.

Calciomercato Juventus, Spalletti erede di Allegri?

E sono tanti i nomi che circolano per la sua sostituzione per quanto riguarda il calciomercato Juventus, in primis quello di Paulo Sousa, attualmente alla Fiorentina e con un passato da calciatore bianconeri, in scadenza di contratto con i viola. Altre piste interessanti portano a Jardim del Monaco, Eusebio Di Francesco del Sassuolo e la 'tentazione' Simeone. Ma c'è un altro allenatore che andrà in scadenza a giugno e non ha ancora discusso di un eventuale rinnovo con la sua attuale società: stiamo parlando di Luciano Spalletti. L'attuale mister della Roma ha rimandato la questione riguardante il suo futuro al marzo prossimo. Una situazione che potrebbe cambiare se dovesse arrivare la chiamata di un altro club. In ogni caso, quella di Spalletti è una soluzione da tenere in considerazione, vista la situazione che si va profilando in casa Juventus e quella contrattuale del tecnico di Certaldo. Un'idea certamente da non trascurare all'interno di un valzer di allenatori che a fine stagione potrebbe scatenarsi.