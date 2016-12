Calciomercato Inter, Candreva: "Molti della Lazio ci servirebbero. Ronaldo? Speriamo..."

Martin Sartorio ( Twitter:@SartorioMartin)

CALCIOMERCATO INTER LAZIO CANDREVA / Antonio Candreva è solo l'ultimo calciatore che ha lasciato la Lazio per sbarcare all'Inter ma in futuro potrebbero essercene altri.

Il calciomercato Inter dovrebbe prevedere l'arrivo di un regista basso e in casa biancoceleste ci sarebbe il nome giusto per i nerazzurri. Stiamo parlando di Lucas Biglia, accostato al club milanese in questi giorni: "L'argentino servirebbe? Non lo so perché non faccio l’allenatore e non mi occupo di mercato - ammette l'esterno ai microfoni di 'Premium Sport' - Io ho grande fiducia dei miei compagni e me li terrei tutti. Joao Mario ha detto che vuole convincere Cristiano Ronaldo a venire all’Inter? Speriamo.... Ci sono giocatori della Lazio che servirebbero ai nerazzurri? Ce ne sarebbero ma qui all’Inter siamo un gruppo forte, mi tengo quelli che ci sono qui che sono grandi giocatori."

Calciomercato Inter, da Mancini a de Boer: come è cambiata la panchina nerazzurra

Il calciomercato nerazzurro ad inizio stagione ha visto ben due cambiamenti in panchina. Da Mancini si è passati a De Boer, prima di arrivare a Pioli: "Penso che bisogna accettare la scelta di Mancini. Poi è arrivato mister de Boer che ha lavorato con intensità e con voglia di migliorarci ma purtroppo siamo figli dei risultati che non sono arrivati e lui ha pagato - prosegue Candreva - Ora con Pioli abbiamo una nuova identità e speriamo che sia quella giusta. Stiamo cercando di costruire un gruppo vincente per cercare di raggiungere la Champions League. De Boer? Quando non arrivano i risultati poi escono fuori cose che vanno interpretate. Lavoravamo bene, avevamo un'identità che a volte in alcune parte veniva a mancare. Nel calcio però contano i risultati e in quel periodo sono stati negativi".