Watford-Crystal Palace, la mascotte simula: è polemica tra Mazzarri e Allardyce

27/12/2016 14:40

MASCOTTE WATFORD CRYSTAL PALACE / Galeotta fu la mascotte. Il derby tra Watford e Crystal Palace che ha aperto la 18esima giornata di Premier League sta vivendo un lungo strascico polemico per quanto fatto al triplice fischio finale del match finito 1-1. Harry the Hornet, la mascotte della squadra di casa, ha preso in giro Zaha - ammonito per simulazione nei minuti finali - simulando a sua volta davanti all'attaccante. Il nuovo manager degli 'Eagles' Sam Allardyce si è indignato e in conferenza stampa ha chiesto sanzioni: "Quello è fuori di testa, la Premier League e la FA hanno visto e possono fare quello che vogliono". Sulla sponda opposta, invece, Walter Mazzarri ha provato a sdrammatizzare: "Penso che dovremmo riderci sopra, il calcio è bello anche per queste cose. Non facciamone un dramma".

M.R.