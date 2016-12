Manchester United, Mkhitaryan e il colpo dello scorpione: "Ecco come l'ho fatto"

27/12/2016 14:26

NEWS MANCHESTER UNITED/ Il colpo dello scorpione di Mkhitaryan ha fatto il giro del mondo, diventando forse il gol più bello di tutto il 2016. Una rete meravigliosa raccontat così dal trequartista armeno del Manchester United: "E' il gol più bello che io abbia mai segnato, è stato eccitante. Sul cross di Ibrahimovic mi aspettavo che la palla fosse davanti a me ma ho realizzato che io ero davanti a lei. Appena il pallone è arrivato dietro di me ho capito che l'unica cosa che potevo fare era un colpo di tacco, qundi l'ho fatto ed è successo. La prima cosa che ho fatto dopo la rete è guardare il guardalinee: appena ho visto che non aveva segnalato il fuorigioco ho iniziato ad esultare".

S.F.