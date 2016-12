Calciomercato Inter, accelerata per Melo al Palmeiras: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/12/2016 14:07

INTER FELIPE MELO PALMEIRAS CALCIOMERCATO - Felipe Melo si avvicina a grandi passi al ritorno in Brasile. Per il 33enne centrocampista dell'Inter, dopo tanti anni in giro per l'Europa con le maglie di Maiorca, Racing, Almeria, Fiorentina, Juventus e Galatasaray, si può concretizzare l'approdo al Palmeiras con sei mesi di anticipo sulla scadenza naturale del contratto con i nerazzurri. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nella giornata di ieri c'è stata una forte accelerata nelle trattative sia tra l'entourage del giocatore la società brasiliana, sia per chiudere l'uscita a parametro zero dalla club nerazzurro, con eventuale buonuscita (ingaggio da circa 2.5 milioni di euro netti a stagione). Una trattativa calda che continua a procedere proprio in queste ore. Vi terremo aggiornati.