Calciomercato Atalanta, Kuri annuncia Pinilla: "Manca solo... un braccio"

27/12/2016 14:20

CALCIOMERCATO ATALANTA PINILLA / Mauricio Pinilla sta per diventare un giocatore del Veracruz. Seguito a lungo dal Genoa, il centravanti cileno dell'Atalanta è ad un passo dal trasferimento in Messico. In attesa dell'ufficialità, l'annuncio lo ha dato lo stesso presidente rossoblu Fidel Kuri: "Mancano solo i dettagli per il trasferimento di Pinilla - le parole riportate dalla stampa cilena - Diciamo che quasi tutto il corpo è a Veracruz, manca solamente... il braccio".

M.R.