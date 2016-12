Calciomercato Inter, Ad Atletico Madrid: "Simeone con noi almeno fino al 2018"

27/12/2016 14:17

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE / Diego Simeone non allenerà l'Inter almeno fino al 2018. Il tecnico argentino accostato con insistenza alla panchina dei nerazzurri continuerà a guidare l'Atletico Madrid. Ad affermarlo con certezza è stato l'amministratore delegato dei 'Colchoneros', Gil Marin, ai microfoni di ' La Sexta': "Guiderà la nostra squadra certamente questa stagione e anche la prossima - si legge su ''Marca.com - E' da cinque anni con noi e siamo felici per quello che ha fatto qui. Penso che la cosa più intelligente per entrambi sia proseguire insieme per altri anni".

M.S.