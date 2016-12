Barcellona, rinnovo fermo per Luis Enrique

27/12/2016 13:18

BARCELLONA LUIS ENRIQUE / Futuro incerto per Luis Enrique. Il tecnico del Barcellona, col contratto in scadenza a fine stagione, non ha ancora trovato l'accordo con la società blaugrana. Come riporta 'Mundo Deportivo', la volontà sarebbe quella di non parlare di rinnovo almeno fino a marzo, quando si potrà già dare un primo giudizio sulla stagione del club. La dirigenza avrebbe quindi deciso di contattare nuovi allenatori solo nel caso in cui Luis Enrique dovesse decidere di lasciare la squadra. Al momento, comunque, l'allenatore ha ribadito la volontà di pensare solo al lavoro sul campo.

M.D.A.