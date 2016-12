27/12/2016 13:07

VRSALJKO NAPOLI / Sime Vrsaljko non si muove dall'Atletico Madrid. Lo ha confermato l'agente del terzino croato, Giuseppe Riso, in un'intervista a 'Il Messaggero': "Resta, non si muove. Gli azzurri stanno lavorando per la ricerca di un terzino".

I.T.