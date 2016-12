Manchester United, Mourinho su Ibrahimovic: "Resterà qui"

27/12/2016 12:56

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / Mourinho sicuro della permanenza di Ibrahimovic la prossima stagione. Il fuoriclasse svedese del Manchester United, arrivato nel mercato estivo, ha il contratto in scadenza nel giugno 2017 con opzione per il rinnovo. Tuttavia, nonostante alcune indiscrezioni sul possibile addio, Mourinho ha spiegato: "L'opzione non è ancora attiva, ma è attiva nel suo cervello, nelle mie decisioni e anche nella dirigenza - le sue parole riportate da 'Manchester Evening News' - Quindi non c'è nessun problema. Quando ha deciso di venire ero completamente sicuro che era pronto per di più di una stagione".

M.D.A.