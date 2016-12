Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Torricelli: "Non si può chiedere di più ad Allegri! Paulo Sousa..."

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/12/2016 13:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI INTERVISTA TORRICELLI / L'indiscrezione sul possibile addio di Massimiliano Allegri alla panchina della Juventus a giugno è destinata a rivoluzionare il calciomercato Juventus che verrà (e non solo).

Per analizzare l'attuale e futura situazione in casa bianconera, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore della Juve Moreno Torricelli.

Calciomercato Juventus, Torricelli su addio Allegri arrivo Paulo Sousa

FUTURO ALLEGRI - "Devo dire che rimango stupito dalle voci sulle tensioni che potrebbero essersi create con Allegri - ha esordito Torricelli ai nostri microfoni - La sconfitta in Supercoppa ci può stare. Allegri arriva da uno Scudetto vinto 'alla grande', dalla vittoria della Coppa Italia e dall'eliminazione dalla Champions League per un soffio dopo due grandi partite col Bayern Monaco. Quest'anno, la Juve è nuovamente in testa al campionato e ha passato il turno in Europa. Non credo proprio si possa chiedere di più ad Allegri. Per quanto ne so io, poi, credo ci sia un feeling abbastanza importante con la dirigenza, non credo possa esserci un cambio in panchina a giugno. Di sicuro non sarebbe per un presunto scarso rendimento della squadra".

OBIETTIVO CHAMPIONS... E POI ADDIO? - "Mi auguro che la Juventus riesca a vincere la Champions League, sarebbe un grandissimo traguardo - ha chiarito l'ex bianconero - In quel caso, il cambio in panchina potrebbe starci ma a quel punto Allegri ambirebbe a una panchina top d'Europa e, a meno di clamorosi ribaltoni, sono tutte impegnate. Il grande giro di panchine c'è stato la passata estate. Inoltre, se dovesse vincere la Champions, immagino che l'obiettivo di Allegri si sposterebbe al Mondiale per Club. Prima di lasciare la Juventus, dovrebbe pensarci due, tre, quattro volte! La Juventus ha manifestato il sogno di fare il salto di qualità in Europa e quest'anno lo ha dimostrato. Secondo me la Juve è già tra le prime quattro d'Europa. Insieme a Bayern, Barcellona e Real è tra le favorite per la vittoria finale in Europa. I presupposti per vincere ci sono, ma ci sarà bisogno che tutte le componenti filino nel verso giusto. Un eventuale passo falso in Europa non credo risulterebbe decisivo per il futuro di Allegri. Il rapporto con la dirigenza va al di là del cammino europeo. La dirigenza sa che è molto difficile vincere in Europa".

SPINTA CALCIOMERCATO PER LA CHAMPIONS - "Ho molta fiducia nella dirigenza bianconera, che ha operato molto bene in questi anni sul mercato - ha precisato Torricelli - Non mi sbilancio in nomi, ma se dovesse arrivare qualcuno a gennaio, sarà proprio quel qualcuno in grado di far fare un ulteriore piccolo passo in avanti. Non credo, però, che nel mercato invernale si possano fare grandi acquisti, a meno che qualche big dei top club europei non abbia qualche malumore e cerchi una squadra che gli garantisca più spazio".

EVENTUALE 'DOPO ALLEGRI' - "Ripeto, per me stiamo parlando del nulla - ha ribadito Torricelli a Calciomercato.it - Eventualmente, però, mi farebbe piacere se l'erede di Allegri fosse il mio ex compagno di squadra Paulo Sousa. Dopo la bellissima stagione dell'anno scorso, Paulo Sousa magari si aspettava qualcosina in più dal calciomercato estivo. Così non è stato e credo ci sia stato qualche dissapore. A inizio stagione le cose non quadravano, ma ora sembra abbia ripreso la buona strada dello scorso anno".