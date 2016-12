Calciomercato Milan, Suso sul rinnovo: "Alcuni punti da vedere. Potrei giocare per Barça, Real e..."

27/12/2016 12:31

CALCIOMERCATO MILAN / Tra le più belle sorprese di questa prima parte di stagione, Suso è una scommessa vinta da Vincenzo Montella. Se nel calciomercato estivo sembrava più volte vicino all'addio, la volontà del tecnico di trattenerlo si è rivelata vincente, come dimostrano le ottime prestazioni sciorinate finora. Il Milan ha trovato un calciatore di qualità e capace anche di fare gol. Lo stesso Suso ha commentato il suo momento in maglia rossonera, tra voci sul rinnovo e complimenti per le gare disputate: "Miglior stagione in carriera? Può darsi di sì. Per ora è stato abbastanza piaicevole - le sue parole a 'Marca' - Con la Juventus abbiamo avuto un’occasione d’oro per vincere un titolo. Abbiamo battuto due volte la Juventus quest'anno e se 'San Siro' la partita è stata più equilibrata, nella Supercoppa abbiamo giocato molto meglio di loro. E' il mio primo titolo: la squadra aveva passato cinque anni senza vincere nulla, essere in grado di battere la Juve è stato meglio dell’impossibile".

Calciomercato Milan, Suso sul rinnovo: "Due o tre punti da vedere"

Le ultime notizie sul calciomercato Milan parlano di rinnovo piuttosto vicino per il centrocampista offensivo in scadenza nel 2019. Suso potrebbe presto firmare un nuovo accordo col Milan. Il calciatore ha chiarito: "Abbiamo parlato per due settimane del rinnovo: rimangono due o tre punti da vedere, ma credo che non ci sarà nessun problema. Futuro qui? Credo di sì, qui sono molto felice. Anche se sappiamo che nel calcio tutto cambia da un momento all'altro".

LA SPAGNA - "Penso di essere già in grado di poter giocare in squadre come Barcellona, Atletico e Real Madrid, lo sto dimostrando. Sono stato a contatto con alcuni giocatori in Nazionale e ho dimostrato che il mio livello è quello. Forse è un po' presto però voglio continuare a crescere".

SERIE A - "Differenze con altri campionati? In Italia ci si allena molto: me l’avevano già detto prima di firmare con il Milan e posso confermarlo. Inzaghi, Mihajlovic, Gasperini e Montella, con tutti mi sono allenato molto sia fisicamente che tatticamente. Non ho mai corso così tanto in vita mia. Però si vedono i frutti credo. In Inghilterra il gioco è più veloce, un po’ folle. In Italia regna il rigore tattico, sia in attacco che in difesa. Giocare nei due campionati mi ha aiutato a diventare più completo".

I SINGOLI - "Compagno più forte? Luis Suarez. Donnarumma? E’ davvero molto forte. Colpisce vedere un giocatore così giovane ma così bravo alla sua età. Ogni volta che lo vedo dico: 'Che forte, ca**o! E’ un animale!'. Bacca? Penso che rimarrà fino a giugno, lo vedo felice. Sappiamo però che nel calcio tutto cambia da un momento all’altro, ma è meglio per noi se rimane".

NUOVO ANNO - "Chiedo in genere la salute, l’assenza dagli infortuni. Poi una qualificazione con il Milan in Champions e una chiamata dalla Nazionale. Non vorrei chiudere la carriera senza l raggiungimento di una finale di Champions League e senza giocare una Coppa del Mondo e un campionato europeo".

M.D.A.