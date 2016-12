Calciomercato Inter, agente Gabigol FUORI CONTROLLO: "Subite tre umiliazioni!"

27/12/2016 12:13

AGENTE GABIGOL INTER / L'agente di Gabigol, in un'intervista a 'Gazeta Sportiva', è tornato ad attaccate l'Inter sulla gestione del suo assistito, rafforzando il concetto di calciomercato: "Ha subito tre tipi di umiliazioni: fisica, morale e psicologica. La più dura è quella psciologica. Non gioca mai, non c'è scritto nel contratto che deve essere titolare, ma è stato pagato 30 milioni. Chiedo solo che abbia un'opportunità per giocare un po' di più, per avere più minuti a disposizione. Per questo ho detto che a gennaio avrei provato a fare qualcosa, ma la cosa migliore è restare all'Inter perché è uno dei migliori club al mondo e c'è una bella atmosfera nello spogliatoio. Se continua a non giocare, vedremo il da farsi". L'ex Santos ha ricevuto diverse proposte dal Brasile. E proprio nei giorni scorsi il numero uno della società di San Paolo si ero esposto ufficialmente: "Fosse per il giocatore, sarebbe già qui".



Gabigol, l'Inter valuta la cessione in prestito ma non è facile

Il gruppo Suning sta valutando il suo destino, l'ipotesi del prestito non è da escludere anche se resta l'ostacolo dell'alto ingaggio. Il suo stipendio è sui circa 2.5 milioni di euro a stagione più bonus. In Italia si sono timidamente affacciate Empoli, Bologna e Genoa, mentre in Inghilterra i tabloid hanno parlato di un interesse del Liverpool. I 'Reds' avrebbe puntato il giocatore classe '96 per rinforzare il proprio reparto offensivo, sperando di ripetere i successi con l'operazione Coutinho. Pioli è sempre stato chiaro sulla gestione del calciatore, ai margini del progetto tecnico ma nel cuore dei tifosi: "Contento dell'entusiasmo attorno a lui, ma deve essere più concreto".

