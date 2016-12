Psg, accordo col Fenerbahçe per Ben Arfa. Ma il giocatore...

28/12/2016 00:26

CALCIOMERCATO LIGUE 1 - Nelle scorse ore, si è parlato di un tentativo del Fenerbahçe per Hatem Ben Arfa. Ora, 'ESPN', parla di un accordo raggiunto tra il club turco e il Paris Saint-Germain per il prestito del 29enne centrocampista offensivo transalpino di origini tunisine. L'ex Lione però, sotto contratto con il club parigino fino al giugno del 2018, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la capitale francese.

F.S.