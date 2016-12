Calciomercato Juventus, proposto Obi Mikel: la risposta di Marotta

27/12/2016 11:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Juventus alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Nel calciomercato invernale gli sforzi della società potrebbero infatti convergere nella zona nevralgica del campo, che in estate non è stata completata con l'arrivo di Witsel. Tra i calciatori alla ricerca di un nuovo club c'è Obi Mikel del Chelsea, il cui futuro potrebbe essere lontano dai 'Blues'. Così, riporta 'Tuttosport', Mikel sarebbe stato offerto ai bianconeri per questa finestra di mercato. Tuttavia, l'idea non sembra stuzzicare la dirigenza bianconera, che ha mostrato diverse perplessità sulla bontà dell'affare. Classe '87, il nigeriano è in possesso anche del passaporto inglese, arriverebbe di fatto a costo zero e sarebbe utilizzabile in Champions. Al momento, però, la Juve si starebbe orientando su profili diversi.

Dirigenza poco convinta, Mikel non è una priorità

A 29 anni, Obi Mikel vanta già una lunga carriera ai massimi livelli, dove col Chelsea è riuscito a vincere ben 11 trofei (tra i quali una Champions e una Europa League). Il contratto che lo lega ai 'Blues' è in scadenza nel giugno 2017, per tale motivo è naturale iniziare a guardarsi intorno già da gennaio. John Shittu, agente di Mikel, ha parlato anche dell'interesse dell'Inter: "E' molto probabile che lasci il Chelsea nella sessione di calciomercato di gennaio - riporta 'The Sun - In passato abbiamo parlato con l'Inter, ma attualmente ci sono diversi club italiani che lo vogliono. Non voglio fare nomi, ma ci sono altre squadre della Serie A oltre ai nerazzurri in corsa. E attenzione anche alle formazioni che militano in Inghilterra, Spagna, Germania e persino in Cina".

Le ultime notizie di calciomercato Juventus parlano quindi di uno scarso interesse per Mikel. Dal punto di vista tattico, la sua stazza fisica lo porta ad essere molto bravo negli scontri fisici, anche se possiede altresì una buona tecnica di base. Nel centrocampo di Allegri darebbe qualità e quantità sia in campionato che in Champions.

M.D.A.