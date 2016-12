Calciomercato, valzer portieri - le ultime di CM.IT su Sportiello e Gollini

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO PORTIERI / Napoli, Lazio e Fiorentina sono alla ricerca di un portiere che possa dare garanzie. Un 'secondo' estremo difensore, in grado di sostituire adeguamente i titolari che non sempre si dimostrano all'altezza della situazione in questa stagione. E il riferimento va soprattutto alle prestazioni di Reina e Marchetti. Il giocatore azzurro ha sulle spalle qualche gol di troppo preso quest'anno, il calciatore dei biancocelesti, invece, soprattutto la rete di Nainggolan, valida per lo 0-2 nell'ultimo derby vinto dai giallorossi. E le sconfitte nelle stracittadine spesso non si dimenticano in fretta. Inzaghi poi non ha mai avuto un grande feeling con il suo giocatore. Ecco perché il profilo di Sportiello, chiuso all'Atalanta da Berisha, torna sempre attuale. Già sul piede di partenza durante l'ultima sessione di calciomercato, l'estremo difensore ex Carpi vigila con attenzione - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - le opportunità che si possano creare a gennaio.

Non solo Sportiello, in partenza anche Gollini e Storari



Nella lista dei portieri in odore di partenza, figura anche Gollini. La sua esperienza all'Aston Villa è destinata a terminare prima del tempo. L'Inter è la soluzione più attuale: "Mi ispiro ad Handanovic, Buffon e Courtois", il suo biglietto da visita. Attenzione anche a Storari, protagonista di un avvio di stagione a Cagliari ricco di polemiche, frizioni e tensioni. Sirene pure per Neto. L'ex viola non ha trovato praticamente mai spazio con Buffon in porta. Si attendono infine novità sul destino di Donnarumma. Il portiere del Milan è al centro di una discussione contrattuale (contratto scadenza 2018) che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. Il suo agente Raiola rappresenta infatti sempre una minaccia...