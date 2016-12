Calciomercato Fiorentina, INTRIGO Kalinic: la tentazione cinese che fa vacillare i viola

27/12/2016 12:02

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC/ Si chiude all'insegna del calciomercato il 2016 della Fiorentina, dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Napoli nell'ultimo turno di campionato prima della sosta natalizia. A tenere banco è la super offerta che i cinesi del Tianjin Quanjian allenati da Fabio Cannavaro sono pronti a mettere sul piatto per Nikola Kalinic, l'attaccante titolare di Paulo Sousa. Una tentazione cinese da quasi 40 milioni di euro che potrebbe far vacillare la società gigliata, permettendole di rinforzare la rosa a gennaio grazie al sacrificio del croato. Calciomercato Fiorentina, tentazione cinese per Kalinic: ecco la situazione e i nomi dei suoi sostituti.

Calciomercato Fiorentina, la Cina chiama Kalinic

I fatti: da diversi giorni, si parla con insistenza dell'interessamento del Tianjin Quanjian - squadra cinese neo-promossa in Serie A ed allenata dal capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro - nei confronti di Nikola Kalinic. Un interesse da 40 milioni di euro: questa la cifra che i cinesi sarebbero intenzionati a mettere sul piatto per il giocatore. Voci che col passare delle ore hanno trovato riscontri, diventando a poco a poco sempre più concrete per un'offerta che farebbe vacillare la società viola guidata dai fratelli Della Valle. L'ex bomber del Dnipro è uno dei pilastri di Paulo Sousa che si affida a lui per reggere tutto il peso offensivo dell'attacco ed è stato blindato tempo fa da una clausola rescissoria di ben 50 milioni di euro. Come raccolto da Calciomercato.it però, di fronte ad un'offerta reale di 40 milioni di euro, la Fiorentina sarebbe disposta a privarsi di Kalinic pur incassando meno rispetto alla clausola inserita nel suo contratto. E il diretto interessato, come vive la situazione? Il numero 9 dei viola, dopo un no iniziale, si sarebbe mostrato titubante: lui resta infatti molto legato ai viola, alla tifoseria e alla città e non è sicuro di trasferirsi già in Cina.

Gabbiadini, Muriel, Jovetic: ecco l'erede di Kalinic

In caso di cessione di Kalinic al Tianjin Quanjian, con i soldi che i cinesi riverserebbero nelle casse viola, la Fiorentina avrebbe la forza economica necessaria per regalare a Paulo Sousa un'alternativa di livello al bomber croato. Sono tanti i nomi iniziati a circolare nelle scorse ore, molti dei quali riguardano giocatori che militano nella nostra Serie A. Uno degli obiettivi del calciomercato Fiorentina per sostituire Kalinic sarebbe Manolo Gabbiadini, in uscita dal Napoli che si è già assicurata Leonardo Pavoletti dal Genoa. Il club azzurro è disposto a liberarsi dell'ex Bologna, ma non vorrebbe farlo in Italia per non cercare di rinforzare la concorrenza ed ha già rifiutato 17 milioni di euro offerti dall'Everton: la richiesta resta di 20 milioni di euro che può essere più facilmente soddisfatta dall'estero. Caldo anche il nome di Luis Muriel: l'attaccante colombiano può essere portato via dalla Sampdoria pagando i 28 milioni di euro della clausola rescissoria fissati dal presidente Ferrero. Difficile la pista che porta a Simone Zaza - mandato dalla Juventus in prestito al West Ham - a causa dell'elevato ingaggio del giocatore per gli standard dei viola. Sempre vivo, invece, il sogno di riportare a Firenze Stevan Jovetic: la rottura tra il montenegrino e l'Inter è insanabile e la Fiorentina punterebbe ad un prestito con diritto di riscatto, facendo leva sulla volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia viola.

Calciomercato Fiorentina, le alternative a Kalinic

Sono diverse le alternative 'low-cost' per l'attacco dei viola in caso di cessione di Kalinic a gennaio. Il club gigliato potrebbe optare per promuovere con i gradi di titolare Babacar, da troppo tempo in cerca della grande occasione, oppure Mauro Zarate, uno che da falso nove ha fatto vedere le cose migliori durante il suo primo anno alla Lazio. Prediligendo la soluzione interna, si andrebbe verso l'acquisto di un nome meno gettonato per colmare numericamente l'eventuale vuoto lasciato dall'addio di Kalinic. Tra i papabili ci sono Paloschi dell'Atalanta e Djordjevic della Lazio.