Calciomercato Napoli, Gabbiadini al 'Gate' di partenza: le ULTIME di CM.IT

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/12/2016 12:00

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'arrivo di Leonardo Pavoletti dal Genoa spinge sempre più lontano da Napoli, Manolo Gabbiadini. Il 25enne attaccante di Calcinate non è riuscito infatti ad incidere come avrebbe voluto, nonostante lo spazio concessogli dal tecnico dei partenopei, Maurizio Sarri, alla luce del brutto infortunio al ginocchio rimediato da Arek Milik. La 'bocciatura' ufficiale per l'ex Sampdoria, Bologna e Atalanta, è stata sancita poi dalle parole del patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss': "Manolo non è riuscito ad esprimersi come ci si attendeva. Si pretendono da lui cose che non appartengono ai suoi schemi abituali di gioco. Alla Sampdoria nel 2014/15 segnò undici gol, qui con Benitez ne firmò altri nove, non lo dimentichiamo. In uno schema diverso da quello di Sarri troverà maggiore possibilità di realizzazione".

Calciomercato Napoli, Gabbiadini pronto a salutare: ipotesi estera la più accreditata

Il giocatore è quindi ufficialmente sulla lista del calciomercato napoli in uscita. Calciomercato.it vi aveva rivelato di un tentativo dell'Everton per Gabbiadini: il club inglese era arrivato ad offrire una cifra di 17 milioni di euro. Cifra che però il Napoli ha ritenuto insufficiente. Il numero uno dei Campani infatti, chiede una cifra almwno 20 milioni di euro per il cartellino della punta, sotto contratto col suo club azzurro fino al giugno del 2019.

Vista l'alta valutazione dello stesso, per Gabbiadini risulta sempre più percorribile - ad oggi, salvo diverse evoluzioni del calciomercato - la pista estera: le inglesi Southampton, Stoke City e le tedesche Wolfsburg e Schalke 04, seguono con attenzione l'evolversi della situazione, pronte a sferrare l'assalto decisivo.

Ma attenzione anche alla 'pista nostrana'. Gabbiadini è infatti l'obiettivo principale della Lazio di Lotito, qualora venga ceduto Keita Balde Diao; stessa cosa sul fronte Fiorentina: l'eventuale partenza del bomber Nikola Kalinic potrebbe spalancare la porta del capoluogo toscano all'ex doriano.