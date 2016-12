Calciomercato Napoli, obiettivo terzini: da Karsdorp a Conti, i nomi caldi

27/12/2016 11:10

CALCIOMERCATO NAPOLI / Il calciomercato invernale potrebbe riservare al Napoli diverse novità. Se Gabbiadini è in partenza e Pavoletti vicino alla firma, gli azzurri potrebbero muoversi anche per il reparto arretrato, dove specialmente sulle corsie esterne potrebbe arrivare un nuovo rinforzo. L'assenza di Ghoulam per la Coppa d'Africa può infatti spingere Giuntoli alla ricerca di un sostituto, mentre è da valutare anche la posizione di Maggio, che finora ha racimolato poche presenze. Hysaj-Strinic sarà con ogni probabilità la coppia di esterni titolari tra inizio gennaio e metà febbraio. Se il croato è stato al centro di possibili indiscrezioni di mercato, infatti, fra poche settimane potrebbe risultare decisivo per non far rimpiangere l'assenza dell'algerino. Sono quindi tre gli esterni che dovranno portare avanti il Napoli tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Pochi per le tante partite da disputare.

Calciomercato Napoli, da Karsdorp a Conti, i nomi caldi

Così, diversi sono i nomi caldi in entrata. Secondo le ultime notizie sul calciomercato Napoli, resta viva l'idea di portare in azzurro Rick Karsdorp del Feyenoord, già cercato in estate e seguito anche dal Milan. Classe '95, è considerato tra i migliori prospetti del calcio olandese. I rossoneri recentemente hanno inviato osservatori per visionare le sue prestazioni.

Per la 'linea verde' si seguono anche Jeremy Toljan dell'Hoffenheim e Andrea Conti. Classe '94, Toljan è un vero e proprio jolly difensivo, potendo destreggiarsi sia a destra che a sinistra e, all'occorrenza, come centrale. Su di lui, oltre al Napoli, ci sono anche Milan e Juventus. Per quanto concerne la giovane promessa dell'Atalanta, invece, gli azzurri lo seguono ormai da molto tempo e, come rivelato dal suo agente, Giuntoli si informa spesso sulla situazione del ragazzo.

Altre piste portano infine a Matteo Darmian e Danilo D'Ambrosio. Il primo fatica ad esprimersi al Manchester United e potrebbe meditare un ritorno in Italia (resta vivo l'interesse dell'Inter), mentre il secondo è tra gli 'esueri' nerazzurri.

M.D.A.