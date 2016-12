Morte George Michael, ipotesi overdose per la tragica fine della pop star

27/12/2016 11:24

MORTE GEORGE MICHAEL - 'Last Christmas' d'ora in poi, suonerà in modo diverso: avrà un sapore più amaro, soprattutto per i milioni di fan che in queste ore stanno piangendo la scomparsa della pop star George Michael. Ad appena 53 anni, Georgios Kyriacos Panayiotou (questo il suo vero nome), nato a Londra da padre greco-cipriota e madre inglese, si è spento da solo nel giorno di Natale nella sua villa dell'Oxfordshire. Il suo agente aveva parlato di infarto, il tabloid britannico 'Daily Telegraph' invece, parla di ipotesi overdose. Il presunto compagno dell'artista, Fadi Fawaz, un celebrity hairdresser (altrimenti detto parrucchiere delle celebrità), avrebbe rivelato che il cantante combatteva da tempo con una dipendenza dall'eroina: sarebbe stato proprio lui a trovarlo poco prima dell'ora di pranzo del 25 dicembre già deceduto nel suo letto. Quale sia stata la causa di questo lutto, forse ormai poco importa: la realtà è che questo 2016 ci ha privati per sempre di un altro grande interprete della scena musicale internazionale.

F.S.