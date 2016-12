Atalanta, agente Gagliardini avverte Juve ed Inter: "E' stato il migliore nel suo ruolo"

27/12/2016 11:11

AGENTE GAGLIARDINI JUVE / Roberto Gagliardini, promettente centrocampista dell'Atalanta, è molto corteggiato dalla Juve, l'Inter e il Milan. I bianconeri hanno però un vantaggio, ottenuto anche grazie all'acquisizione del cartellino di Caldara. L'agente dei due giovani calciatori, in un'intervista a 'Il Messaggero', ha dichiarato: "E' un pezzo molto pregiato della formazione di Gasperini. Un giocatore dal successo assicurato anche in Nazionale. E' il giovane che meglio si è espresso nel suo ruolo in questo inizio di stagione”.

I.T.