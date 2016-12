Calciomercato Milan, Musacchio verso il rinnovo

28/12/2016 01:00

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVO MUSACCHIO / Accostato a svariati club di serie A, Musacchio sembra destinato a restare in Spagna. Il centrale del Villarreal faceva gola anche al Milan di Montella, che a gennaio proverà a rafforzare la propria rosa. Dopo i tentativi falliti nell'ultimo mercato estivo, il capitolo cessione potrebbe chiudersi una volta per tutte. Stando a quanto riportato da 'As' infatti, il giocatore sarebbe in procinto di rinnovare il proprio contratto con il Villarreal. L'accordo, in scadenza nel 2018, sarà allungato, con stipendio e clausola adeguati.

L.I.