27/12/2016 10:45

TEVEZ SHANGHAI CINA / Carlos Tevez diventerà presto ufficialmente un nuovo calciatore dello Shanghai Shenhua. L'allenatore del club cinese Gus Poyet ha parlato della trattativa ai microfoni di 'La Red': "Non vorrei essere scorretto, ma sembra che tutto sia fatto e che manchino solo i dettagli per l'annuncio. Sto aspettando la conferma al 100% per poter parlare con Carlos".

S.D.