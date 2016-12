VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT - Il telegiornale mattutino del 27 dicembre

27/12/2016 10:19

CALCIOMERCATO SERIE A / Torna il quotidiano appuntamento con le ultime news sul calciomercato Serie A di Calciomercato.it. La Juventus inizia a valutare il 'dopo Allegri, possibile partente in estate: in ballo i nomi di Paulo Sousa, Simeone, Jardim, Di Francesco e Klopp. La nuova Inter 'all'italiana' voluta da Suning pensa a Lorenzo Insigne del Napoli, mentre per Giaccherini potrebbe aprirsi la strada verso un trasferimento alla Lazio. Il Chelsea di Conte monitora il mercato italiano, da Kessié a Rüdiger.

