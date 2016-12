Globe Soccer, Tavecchio parla chiaro: "Controlliamo i fondi stranieri. Le finalità..."

27/12/2016 10:04

GLOBE SOCCER ROMA GANDINI / Tanti gli ospiti presenti all'annuale evento dei Globe Soccer, tra i più esclusivi nel settore, che mette insieme i principali esponenti del mondo del calcio, tra dirigenti, arbitri ed esponenti di spicco del calciomercato. Nel corso della prima conferenza stampa ha preso la parola Umberto Gandini, CEO della Roma: "E' difficile fare un bilancio dopo soli tre mesi, comparando la Roma al Milan, dove sono stato oltre vent'anni. La Roma ha una struttura diversa ed è, per la maggioranza, del consorzio americano. E' una rosa di Barcellona per la Catalogna, con un gran calore da parte dei tifosi. Posso essere solo grato al Milan ma il futuro è la Roma".

NUOVO CALCIO - "Agli appassionati dobbiamo offrire un prodotto di qualità maggiore. Il gioco dovrà essere migliorato e, per guardare al futuro, sarà fondamentale la tecnologia".

La seconda conferenza ha visto come protagonista il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, che si è concentrato sulle ultime news serie A, dicendo la sua anche sui nuovi investitori del nostro calcio: "E' un evento per discutere dello sviluppo del calcio. E' un gran piacere essere qui. La FIGC ha 120 anni e ogni giorno dialoga con i tifosi, in Italia e non solo".

PROPRIETARI STRANIERI - "I fondi stranieri devono essere controllati e valutati. Quelli legali sono ben accetti. Va capito però se intervengano a fini sportivi o speculativi".

Forse non al pari di Collina ma, ormai da anni, il nome di Nicola Rizzoli rappresenta l'Italia nel mondo sul fronte arbitrale. Presente ai Globe Soccer, ha così parlato in conferenza: "Non è facile essere un arbitro top. E' un po' come essere un top player. Serve anticipare il gioco, trovando la miglior posizione in campo. Lavoriamo con WyScout, per conoscere giocatori e tecnici, evitando sorprese".

Per approfondire il tema della VAR, in attesa della sua attuazione pratica, con conseguenze concrete sulle sfide in campo, ecco le parole di Collina: "Ci sono e ci saranno tre arbitri davanti agli schermi per la VAR. L'esperimento riguarda errori chiari o ciò che possa influenzare il risultato. A decidere infine resta però l'arbitro. Vogliamo che il calcio resti uno sport senza interruzioni. Saranno trattati solo casi di gol-non gol, rossi, scambio d'identità e rigori. Nessuna ripetizione per Henry in Irlanda-Francia insomma".

Tavecchio sul 'Boxing Day' e la possibilità di giocare per le festività natalizie ha precisato: "Ho visto le partite della Lega di B il 24, non ho questo problema di non aver capito. Non ho fatto alcuna dichiarazione in questo senso, semplicemente ho risposto a una domanda letterale: mi è stato chiesto se si poteva giocare a Natale, ho interpretato come il giorno di Natale - ha spiegato il capo della FIGC a 'Sky Sport' - Per un cattolico è difficile immaginare che si giochi nel giorno della nascita di Gesù Cristo. Per me un turno di campionato sotto le festività natalizie non rappresenta alcun problema anche se non siamo gli unici a non giocare"

L.I.