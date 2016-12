Calciomercato Milan, Galliani lavora per Montella: cedere il ricco Adriano per arrivare a Badelj

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

27/12/2016 09:47

CALCIOMERCATO MILAN BADELJ ADRIANO / Il vero calciomercato Milan, a fronte dei risultati ottenuti in campionato, si concretizzerà probabilmente nell'estate del 2017. Allora la cessione della società dovrà essere completata, stando almeno alle date attuali, con il calcio italiano che si ritroverà tra le mani un 'Diavolo' cinese, almeno nelle alte sfere.

Intanto però, il lavoro di Montella non può essere sprecato, soprattutto se i rossoneri intendono saltare il limbo dell'Europa League, tornando direttamente in Champions League. Una sola gara in meno ha portato il Milan al quinto posto: questo indica la competitività ai piani alti della classifica. Alle spalle della Juventus si è già scatenata una dura lotta, fatta di sorpassi e scontri diretti. Proprio per questo, durante il calciomercato di gennaio, qualcuno dovrà dire addio alla maglia rossonera, lasciando spazio a rinforzi utili e di qualità.

Il principale indiziato a salutare il resto del gruppo è, come ormai da mesi, Luiz Adriano. Dalla Cina alla Russia, è questa la destinazione più probabile oggi, con lo Spartak Mosca in pole position per il brasiliano. Galliani incontrerà quest'oggi Gilmar Veloz, agente del giocatore, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', col quale si discuterà soprattutto dell'aspetto economico. E' questo il vero nodo da sciogliere, dal momento che il contratto del brasiliano pesa come un macigno sulle casse del Milan. Tre milioni di euro a stagioni fino al 2020 sono un bel grattacapo di cui Galliani vorrebbe privare la sua squadra, prima dell'addio. Sarà compito suo trovare il giusto accordo con Veloz, dal momento che lo Spartak difficilmente accetterà accollarsi tali cifre.

Calciomercato Milan, dall'ingaggio di Adriano all'obiettivo Badelj

Una soluzione possibile sarebbe quella di rinunciare alle cifre fatte registrare nel corso della trattativa con la Cina dello scorso campionato. Se Adriano dovesse andar via, il guadagno del club sarebbe quasi tutto da rintracciare nella scomparsa del suo pesange ingaggio dai registri contabili.

Come detto, il lavoro di Montella dovrà essere premiato: il tecnico necessita di giocatori di qualità per poter tornare a riproporre il bel gioco mostrato in passato con la Fiorentina. Proprio alla 'Viola', si vorrebbe portar via Badelj, obiettivo anche della Juventus, che i meneghini avevano già provato ad acquistare con una proposta da dieci milioni di euro. Rifiuto netto da parte della dirigenza dei toscani, che per lui sembra intenzionata a monetizzare il più possibile, ben sapendo del diffuso interesse nei suoi confronti. Si prefigura un'asta per il centrocampista croato, con Galliani che, prima di poter pensare di prendervi parte, dovrà ottenere l'assenso dalla Cina.